Manovra: consulenti lavoro, circolare su disposizioni decreto crescita

Conte a Cagliari assicura massima attenzione su progetti sviluppo

Roma, 2 ott. (askanews) - Visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Cagliari e annuncio del premier dell'avvio del Tavolo per il Contratto istituzionale di sviluppo per tutta l'area di Cagliari, "uno strumento innovativo di sviluppo - assicura il premier - che il governo intende attuare, come già fatto in Puglia e in Molise, per il rilancio di tutte quelle aree del nostro Paese più ...