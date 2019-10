Lavoro: Engie, con Visiotalent per innovare il processo di recruitment

Milano, 2 ott. (Labitalia) - Engie Italia, player dell’energia e dei servizi, impegnata nella transizione a zero emissioni di CO2 al fianco di persone, territori e imprese, firma la partnership con Visiotalent, leader nei sistemi di video recruitment di ultima generazione. Le persone sono da sempre una priorità per Engie sia fuori che dentro l’azienda. Sono cardine della strategia e specchio dei valori che guidano le azioni di ogni giorno. Attraverso l’innovativo metodo di selezione, l'immersive experience e le video interviste on-demand di Visiotalent, viene consentito ai candidati di valorizzare la propria personalità e a Engie di ottimizzare il percorso di reclutamento.

Grazie allo sviluppo sul proprio sito di un’area immersiva e interattiva dedicata al recruiting, Engie comunica le opportunità di lavoro correlandole alla propria identità, ai propri valori e alla propria ambizione in relazione all’azzeramento della Co2. Secondo Engie ciò garantisce un processo di selezione 'a due vie', poiché i successi dipendono sempre più dalla passione e dalla condivisione di una stessa visione e non semplicemente dalle competenze. I talenti vengono naturalmente attratti dalle organizzazioni nelle quali si riconoscono.

"Siamo lieti - ha commentato Andrea Pedrini, country manager Italia di Visiotalent - di essere stati scelti da una realtà così prestigiosa e all’avanguardia, quale è Engie. E' per noi un grande motivo d’orgoglio poter collaborare attivamente a migliorarne l’employer branding e renderne ancora più efficace, moderno e umano il processo di selezione del nuovo personale".

Da sempre in prima linea sui temi dell’innovazione e della sostenibilità, Engie propone offerte globali sull’intera catena del valore dell’energia e dei servizi. Guidata dall’obiettivo di accompagnare comunità e imprese nella transizione a zero emissioni di CO2, l’azienda offre soluzioni in grado di conciliare interessi individuali e collettivi. Questo costante interesse verso le persone si concretizza fin dai primi passi del processo di selezione e le accompagna durante l’intero percorso professionale con strumenti di sviluppo e valorizzazione delle competenze, con programmi di welfare e con iniziative tese al migliore equilibrio tra vita privata e lavoro. I valori e l’impegno di Engie l’hanno resa sempre più attrattiva per i talenti: tra il 2018 e il 2019, Engie ha registrato un incremento delle domande di lavoro di circa il 50% su base mensile.

"Con Visiotalent - ha spiegato Sara Callegari, Hr director Engie Italia - intendiamo migliorare e ampliare il processo di selezione con un approccio che consenta di esaminare accuratamente un maggior numero di potenziali futuri collaboratori e condividere con loro i nostri valori. I giovani talenti mostrano un crescente interesse a lavorare in aziende impegnate, virtuose, e attente sia alle competenze che alle esigenze individuali".

"Nel selezionare i nuovi componenti del nostro team - ha aggiunto - vogliamo dare sempre più valore alla personalità, alle competenze trasversali, alle soft skills, ma anche alla motivazione del candidato a vincere con noi le nostre sfide". Visiotalent è già stato utilizzato da Engie con successo in oltre 30 campagne di recruiting a partire dallo scorso gennaio e molte altre ne partiranno nei prossimi mesi. Engie, infatti, sta investendo sulla selezione del personale in vista di un costante ampliamento qualitativo dell’organico.