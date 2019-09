SuperpowerDogs, pioggia di premi, protagonista Reef cane salvataggio

Roma, 27 set. (Labitalia) - I cani da soccorso e salvataggio sbarcano sul grande schermo ed è già successo. Il film SuperpowerDogs in Imax 3d ha vinto molti premi della Gsca in Usa, la Giant screen cinema associato tra cui miglior film, migliori effetti speciali, miglior musica e miglior marketing. Protagonista Reef, terranova femmina di 5 anni, unico cane europeo presente nel film Il lungo lavoro di questo anni, la lunga preparazione insieme a Ferruccio Pilenga e a Simonetta Andreoli, le incredibili giornate alle cinque terre con una troupe cinematografica di oltre 50 persone, danno grandi frutti.

"Superpowerdogs - dice all'Adnkronos/Labitalia Ferruccio Pilenga, fondatore e presidente della Sics, Scuola italiana cani salvataggio è il primo film documentario in imax 3d al mondo sui cani. Diretto da Daniel Ferguson, ha avuto una lunghissima preparazione. Più di tre anni per decidere le location, lo story board e per scegliere i protagonisti. Protagonista è appunto Reef, cane da salvataggio membro dei Sics, a bordo della motovedetta CP 2094 della Guardia Costiera, mentre insieme a me, che sono il suo conduttore, pattugliamo le cinque terre. La sua funzione, non solo cinematografica, è unica. Il suo esempio contagia ogni anno decine di cani. Il suo coraggio fa vincere la paura. Fa in modo che ci si possa tuffare da una motovedetta della guardia costiera senza esitazione. Persino da un elicottero in hovering sull'acqua".

"Guardando le immagini degli effetti speciali - sottolinea - veramente incredibili, si è orgoglioso che per le performance dei tuffi dei cani Sics questi non sono serviti. La costante preparazione crea dei cani da salvataggio eccezionali che quest'anno hanno effettuato oltre 33 salvataggi".

"La filosofia della Scuola italiana cani salvataggio - ricorda Pilenga - che compie ben 30 anni di attività è veramente all’avanguardia. La Sics ha perfezionato in 40 anni tecniche addestrative e capacità operative all’avanguardia. Queste hanno permesso di operare in collaborazione con i principali enti istituzionali, contribuendo al salvataggio di numerosissime vite umane".

"Un grande successo italiano - aggiunge - esportato in Usa, Svizzera, Azzorre, Germania, Canarie e Grecia. La capacità di tuffarsi da un elicottero in hovering rende questi cani da Salvataggio unici per coraggio e forza".

"E non ci fermiano - assicura - sono appena iniziati i corsi, in tutta Italia, sia per unità cinofile che per istruttori".