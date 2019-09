Fresystem, a Caivano apre la nuova Casa MadreCupiello

Napoli, 24 set. (Labitalia) - Fresystem, l’azienda di Napoli specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti da forno surgelati e leader produttivo nel panorama della colazione italiana, ha inaugurato presso la sede di Caivano (Napoli), la nuova Casa MadreCupiello, cuore aziendale dove ogni giorno viene custodito e alimentato il lievito MadreCupiello fresco, fiore all’occhiello ed elemento distintivo dell'offerta Fresystem a marchio Cupiello.

"La Casa MadreCupiello - spiega all'Adnkronos/Labitalia Imma Simioli, ceo di Fresystem - è quello che definiamo il 'cuore pulsante' dell’azienda dove ogni giorno, da 29 anni, viene custodito e alimentato con cura e amore il lievito MadreCupiello Fresco, fiore all’occhiello della nostra produzione ed elemento distintivo dell’offerta Fresystem a marchio Cupiello. Infatti, l'utilizzo di lievito MadreCupiello fresco, l’elemento naturale che contraddistingue la nostra offerta, rende i nostri prodotti più digeribili, friabili e buoni".

Inoltre, "ci annovera come riferimento per i principali marchi della ristorazione commerciale contemporanea e brand food nazionali di assoluto prestigio. Da qui, nel 2018, sono passati 300 milioni di prodotti portando l’azienda a superare la soglia di 5 miliardi di porzioni e confermando il ruolo di Fresystem come preferred supplier di molti tra i principali operatori del settore".

"L'inaugurazione - sottolinea Imma Simioli - è solo il primo frutto dei 7 milioni di euro di investimenti che l’Azienda ha stanziato per il biennio 2019-2020, orientati all’innovazione e al continuo miglioramento e potenziamento dell’offerta. Inoltre, con un fatturato di 61,4 milioni di euro nel 2018, abbiamo registrato un andamento positivo continuativo (+3,2%) negli ultimi cinque anni di attività e una produzione annua in crescita".

Numeri che hanno fatto vincere all'azienda il premio Campione del sud 2019: "Siamo particolarmente fieri di aver ricevuto un premio che identifica a pieno la nostra realtà, che ci attesta come primi nel nostro mercato, e ancor di più dei risultati ottenuti e del forte legame che sempre più stringiamo con il nostro territorio".