Alimenti: Gradara (Federdistribuzione), 'bene progetto Life, impegno non si ferma'

Roma, 20 set. (Labitalia) - "Abbiamo raggiunto risultati importanti, ma l'impegno non si ferma. Abbiamo ottenuto, anche attraverso un roadshow sul territorio che ci ha visti impegnati in 12 regioni, in due anni un incremento del 40% delle donazioni delle eccedenze alimentari. Questo significa 65mila tonnellate all'anno di prodotti alimentati resi disponibili ai bisognosi". Così il presidente di Federdistribuzione, Claudio Gradara, che oggi ha preso parte alla presentazione dei principali risultati del progetto 'Life - Food.Waste.StandUp, meno sprechi più solidarietà', al Palazzo dell'Informazione, sede del Gruppo Editoriale Adnkronos, a Roma, alla presenza dei promotori del progetto Federalimentare (capofila), Federdistribuzione, Fondazione Banco Alimentare Onlus e Unione nazionale consumatori.

"E' un grande risultato su cui si può continuare a lavorare e continueremo a lavorare nei prossimi mesi e nei prossimi anni per proseguire su questa strada", spiega ancora.

"Sostenibilità è il tema del momento e lo è per la grande sensibilità sociale che c'è su questo argomento. Noi siamo a diretto contatto con 60 milioni di clienti alla settimana e quindi siamo in prima linea sia per quello che possiamo fare noi sia per quello che possiamo portare sull'intera filiera sul tema della sostenibilità", conclude.