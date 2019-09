Alimenti: Banco Alimentare, bene progetto Life, appello a istituzioni per fare di più

Emma Marrone: mi fermo per affrontare un problema di salute

Roma, 20 set. (askanews) - Emma Marrone ha annunciato una pausa dalla musica. Lo ha comunicato su Instagram con un messaggio accompagnato dalla frase di John Lennon: "La vita è tutto ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani". Poi il post per rassicurare i fan: "Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato....