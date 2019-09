Arriva TuDrink, app per bere bene solo nei migliori locali

Roma, 20 set. (Labitalia) - Bere bene nei locali più esclusivi, condividendo un drink con un amico usando solo un’app. È questa la filosofia di TuDrink, l’app tutta italiana che nasce dall’intuizione di Alessandro Montemagno e Giampaolo Comida per rivoluzionare il mondo del beverage. Solo i posti migliori per una community che punta alla qualità. TuDrink permette, infatti, di selezionare i migliori cocktailbar, birrerie ed enoteche, scegliendo servizi e pacchetti beverage esclusivi, pensati per essere condivisi con i propri amici.

“Il nostro obiettivo - dicono i founder - è creare un network internazionale che possa connettere i locali migliori e i clienti più esigenti, divulgando una cultura che sposi la filosofia del bere bene, bevendo insieme”.

Che siano birre, vini o cocktail, la parola d’ordine è una: qualità. TuDrink, infatti, permette di conoscere i locali più esclusivi e di godere dei loro drink migliori, a prezzi vantaggiosi. Ogni locale partner mette a disposizione degli utenti uno o più 'pacchetti beverini', pacchetti in promozione scelti in base al proprio menù che possono essere acquistati tramite l’app. Non solo: in futuro, il locale potrà anche scegliere di offrire un servizio esclusivo TuDrink, come la possibilità di prenotare tavoli altrimenti sempre occupati. In questo modo, gli utenti potranno scegliere il 'pacchetto beverino' che preferiscono in locali di qualità, risparmiando sul prezzo e usufruendo al tempo stesso di un servizio esclusivo.

Intuitivo, veloce e con un accurato sistema di geolocalizzazione, l’app TuDrink permette a ognuno di trovare, scegliere e salvare i propri locali preferiti, affinando la ricerca e ottenendo risultati sempre vicini ai propri gusti. Ma la user experience di TuDrink non termina qui: l’app, infatti, permette agli utenti di condividere tramite social con i propri amici i 'pacchetti beverini' acquistati, organizzando così tutti i dettagli della propria serata.

TuDrink debutta come partner tecnologico del Roma Bar Show, l’evento internazionale dedicato al mondo del beverage che si terrà a Roma il 23 e 24 settembre, al Palazzo dei Congressi dell’Eur. TuDrink permetterà ai visitatori di orientarsi tra spazi espositivi della manifestazione, eventi e attività fuori salone. Oggi TuDrink è presente su Roma e Milano e Torino dove aggrega i migliori locali delle città, ma sta già guardando a molte altre città italiane e europee. I locali che vogliono entrare a far parte del network possono candidarsi direttamente online inserendo i propri dati nell’apposito form presente sul sito https://www.tudrink.com.

La filosofia di TuDrink è quella di offrire esperienze beverage di alto livello, portando nel mondo del bere quella filosofia di ricerca e scoperta che oggi domina il settore food. L’app è destinata a un cliente curioso che cerca la qualità nella sua città o al turista che vuole uscire dai soliti circuiti e scoprire il meglio del luogo che visita.