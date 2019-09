A Lanciano tornano le 'Giornate di Economia Marcello de Cecco'

Lanciano (Ch), 20 set. (Labitalia) - Tutto pronto a Lanciano (Chieti) per la terza edizione di Mani Visibili, le Giornate di Economia Marcello de Cecco, in programma da venerdì 27 a domenica 29 settembre (Palazzo degli Studi, Corso Trento e Trieste). Promossa dall’Associazione Marcello de Cecco (Amdec), la tre giorni di approfondimento quest'anno è dedicata a 'L’economia e lo sguardo sul mondo - Etica, Europa, divario fra Nord e Sud del Paese'.

L'etica come fattore di sviluppo economico, un’Europa davvero per tutti dopo le ultime elezioni, le sfide che attendono la nuova legislatura, le radici del divario fra Nord e Sud Italia, e come uscire da questa trappola: sono solo alcuni dei temi di cui si discuterà nella cittadina chietina.

La tre giorni abruzzese sarà anche l’occasione per raccontare Raffaele Mattioli, nato a Vasto (Chieti) nel 1895, amministratore delegato prima (1933-1960) e presidente poi (1960-1972) della Banca Commerciale Italiana e protagonista per quarant’anni della vita economica e culturale del paese.

All’economista abruzzese sarà dedicato il percorso espositivo 'Raffaele Mattioli, banchiere umanista, civil servant', (che sarà inaugurato nel corso di Mani Visibili), e che attraverso immagini e citazioni ripercorre la parabola professionale del grande “banchiere umanista” attraverso il ricco patrimonio di documenti e fotografie conservati a Milano, nell’Archivio Storico di Intesa San Paolo.

In programma anche la consegna del Premio Marcello de Cecco in Economia e Storia delle Istituzioni a Giacomo Gabbuti, vincitore dell’edizione 2019 con il suo lavoro 'A Noi! Fascismo e disuguaglianza del reddito'. A premiare il giovane studioso Mario Amendola (presidente Amdec) e Ignazio Visco (governatore della Banca d’Italia).

Pensate per diffondere la cultura economica come fattore di conoscenza e di crescita civile, le Giornate di Economia affronteranno temi di grande interesse, attraverso il contributo di docenti e ricercatori che arriveranno a Lanciano da Università e Istituti di ricerca italiani e internazionali, sempre sul solco dell’approccio di Marcello de Cecco, che teorizzava, la necessità dell’integrazione fra storia, storia del pensiero economico ed economia e fra modelli teorici e istituzioni del mondo reale.

Tra i relatori di questa terza edizione: il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano, il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, il presidente della Biennale di Venezia Paolo Baratta, l’economista francese Jean Paul Fitoussi.

“Con Mani Visibili - ha spiegato il presidente di Amdec, Mario Amendola - ci proponiamo, percorrendo la strada del pluralismo scientifico e dell’attenzione alla politica economica, di stimolare la produzione di studi e ricerche scientifiche che contribuiscano alla comprensione delle istituzioni del capitalismo, facilitandone la più ampia diffusione nel dibattito pubblico contemporaneo”.

Tutti i relatori saranno, infatti, impegnati in interventi su temi economici e finanziari di interesse pubblico e avranno il comune obiettivo di coniugare l’originalità del metodo scientifico di de Cecco con la capacità di dialogare con un pubblico ampio. Anche per questa ragione, l’intera tre giorni sarà filmata e i video saranno poi pubblicati sul sito amdec.it e condivisi sui canali social.

L’apertura di Mani Visibili, le Giornate di Economia è programmata alle 16 di venerdì 27 settembre, con i saluti del sindaco di Lanciano Mario Pupillo e del presidente dell’associazione Marcello De Cecco Mario Amendola, alla presenza di Julia Bamford, moglie dell’economista Marcello de Cecco, il brillante studioso lancianese economista che ha insegnato in numerosi atenei italiani ed esteri a cui l’iniziativa è intitolata. Il programma completo è disponibile sul sito www.amdec.it.

Amdec è nata per curare la raccolta degli scritti di Marcello de Cecco, studioso caratterizzato da un’acuta capacità di coniugare la teoria con la storia, la società e la politica, e perseguire la promozione degli studi e delle ricerche scientifiche in materia di economia e finanza nella sua visione scientifica, che partiva da una prospettiva storica.

Mani Visibili, le Giornate di Economia, godono del patrocinio del Comune di Lanciano e sono possibili grazie al sostegno di: Valagro spa, Anxam Multiservizi, Bper Banca, Honda, Hubruzzo- Fondazione industria responsabile. Il percorso espositivo su Raffaele Mattioli è curato e realizzato da Banca Intesa Sanpaolo.