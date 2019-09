Fisco: Ruocco, 'errore trattarlo come promessa elettorale'

Roma, 18 set. (Labitalia) - "Dal punto di vista politico, l'errore originale è quello di trattare il fisco come una promessa elettorale". A dirlo Carla Ruocco, presidente commissione Finanze della Camera, intervenendo alla presentazione dell'Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate, in occasione di un convegno organizzato da Itinerari previdenziali e Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità.

"Il fisco - ha spiegato - è un mezzo per realizzare una strategia per il Paese. Bisogna agire sull'evasione fiscale, aumentando la possibilità di portare oneri in detrazione perché questo mette un po' d'accordo l'impresa con i redditi di lavoro dipendente e pensioni".

"Cerchiamo di avvalerci - ha auspicato la presidente Ruocco - dei sistemi informatici per fare ricerche per chi vuole frodare il fisco. Frodare il fisco significa fare del male pesante alla società e alle future generazioni".