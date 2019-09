Matrimoni: Zankyou 'sposa' Martha’s Cottage, nasce più grande polo in Europa

Roma, 12 set. (Labitalia) - Zankyou, il più grande portale al mondo del wedding, e Martha’s Cottage, l’e-commerce per il matrimonio leader in Italia e in Europa, hanno stretto una partnership che porta lo shop online di accessori e oggettistica per il matrimonio di Martha’s Cottage sul portale Zankyou, in undici Paesi d’Europa: Francia, Spagna, Italia, Germania, Austria, Regno Unito, Polonia, Irlanda, Portogallo, Olanda e Belgio. L’unione delle due piattaforme crea il primo e unico polo specializzato del matrimonio in Europa, che unisce la vendita dei prodotti per la festa di nozze ai servizi e ai contenuti. L’e-shop di Martha’s Cottage è già stato inaugurato sul portale Zankyou in Spagna ed entro la fine dell’anno aprirà i battenti anche in Italia, Germania e negli altri otto Paesi europei.

Zankyou, come Martha’s Cottage, nasce dall’esigenza dei fondatori spagnoli che, organizzando i loro matrimoni, si accorsero che non esisteva un portale in grado di aiutare le coppie di sposi in questa impresa. Sono bastati pochi anni e, da questa intuizione, Zankyou è diventato il portale più utilizzato dagli sposi in più di 20 Paesi nel mondo, con una forte e radicata presenza in Europa, negli Stati Uniti, in Canada e anche in India. Ogni mese 4,5 milioni di coppie e futuri sposi visitano Zankyou, 410mila solo in Italia, dove lo scorso anno sono state 40mila le coppie che hanno utilizzato Zankyou per organizzare il proprio matrimonio (rispetto ai circa 190mila matrimoni celebrati nel 2017, ultimo dato disponibile).

Il successo di Zankyou è stato immediato grazie a un servizio diventato subito molto noto e popolare, ovvero la possibilità di creare gratuitamente il sito web del matrimonio, con tanto di mappe, foto, video e lista nozze online. E a un modello di business che coinvolge gli sposi in primis, ma anche gli invitati e i tutti fornitori.

Da oggi, con questo 'matrimonio' d’intenti tra Zankyou e Martha’s Cottage, gli sposi di tutta Europa potranno, in un unico ambiente, realizzare il sito del proprio matrimonio, selezionare la location e i migliori fornitori del matrimonio, conoscere le nuove tendenze e farsi ispirare dai professionisti e influencer del wedding, creare una lista nozze e, a seguito dell’integrazione nel portale Zankyou dell’e-commerce di Martha’s Cottage, scegliere e acquistare gli accessori e l’oggettistica per il matrimonio tra i 6.000 prodotti in catalogo.

“Questo matrimonio - ha affermato Salvatore Cobuzio, co-founder e Ceo di Martha’s Cottage - è senza dubbio il più importante per Martha’s Cottage a oggi. Si tratta di un’incredibile opportunità di crescita, in Italia e in tutta Europa. Con Zankyou avremo accesso a un bacino di oltre 20 milioni di utenti l’anno, in 11 Paesi d’Europa. Una bellissima sfida - ha aggiunto - che ci trova pronti grazie agli investimenti fatti, in particolare al nostro magazzino automatizzato di oltre 1.000 metri quadri e a una gestione già avviata e rodata della logistica in Europa, dove siamo presenti dal 2016. Aver siglato questo accordo con il primo player in Europa nel settore del wedding, oltre a riempirci di orgoglio, ci farà ottenere importanti risultati”.

Javier Calleja, uno dei due fondatori di Zankyou Wedding, ha commentato così la nuova collaborazione: "Siamo entusiasti di questo progetto: dall’unione di Zankyou con Martha’s Cottage, le coppie di sposi avranno la possibilità concreta di organizzare il matrimonio comodamente seduti davanti al pc di casa, utilizzando la piattaforma e-commerce numero uno in Europa. Zankyou è nato proprio per aiutare gli sposi a vivere al meglio il loro grande giorno, e con Martha’s Cottage tutto questo sarà ancora più facile".