Lavoro: Hunters Group cerca 5 consulenti per la sede di Milano

Milano, 10 set. (Labitalia) - Hunters Group - società di head-hunting leader nella ricerca e selezione di personale specializzato - cerca, per la sua sede di Milano, almeno 5 consulenti che guidino i candidati nel processo di selezione e supportino i clienti nella scelta della soluzione strategicamente migliore per lo sviluppo del proprio business.

“Il settore in cui operiamo - racconta Joelle Gallesi, Sales & Operation Director di Hunters Group - necessita di consulenti altamente preparati e che siano in grado di operare in settori differenti e con qualunque tipologia di aziende. Per questi motivi, in Hunters Group prevediamo percorsi di crescita professionale e formazione personalizzati a seconda delle attitudini e degli obiettivi prefissati, come ad esempio: formazione in aula sulla principali tecniche della selezione, formazione on the job in affiancamento ai nostri manager e coach specializzati nell’affiancamento manageriale”.

Nei prossimi mesi l’azienda punta a inserire almeno 5 consulenti, con esperienza e anche neo-laureati. “Cerchiamo - aggiunge Joelle Gallesi - sia professionisti che abbiano maturato significative esperienze in questo settore, ma anche giovani che abbiano voglia di imparare e crescere all’interno della nostra azienda. In particolare, in questo momento stiamo cercando giovani che vogliano intraprendere un percorso di formazione in cui si acquisiranno competenze in ambito vendita di servizi e consulenza nel mondo risorse umane”.