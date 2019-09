Professioni: nasce '#geofactory', laboratorio di idee per geometri under 35

Roma, 9 set. (Labitalia) - Saranno oltre 250 i giovani iscritti che si ritroveranno a Roma, domani, 10 settembre, dalle 14 in poi, presso la sede di 'Roma Eventi', in via Alibert 5/a. Le numerose adesioni - giunte nel corso delle ultime settimane da ogni regione italiana - confermano l’interesse a partecipare al 'kick off' dei lavori di #Geofactory, il laboratorio di idee dedicato ai geometri under 35 e l’attenzione generale destata dalla proposta. Si tratta di un’iniziativa che è entrata nelle linee programmatiche del nuovo mandato annunciato dal presidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, Maurizio Savoncelli, fin dal momento della sua riconferma alla guida dell’organo di categoria.

In quell’occasione, aveva personalmente ribadito la volontà di promuovere il dialogo tra la base e la dirigenza, affinché ciascun iscritto potesse rendersi protagonista nell’apporto di idee e riflessioni, favorendo il confronto e la partecipazione dei rappresentanti della nuova generazione di categoria. “È in questa ottica - spiega il presidente Savoncelli - che si iscrive il progetto #Geofactory: un laboratorio di idee rivolto ai più giovani per parlare insieme a loro di presente e soprattutto di futuro. L’obiettivo è quello di individuare le esigenze della categoria anche in base al target dell’età. Grazie a questa azione, desideriamo che i nostri colleghi possano predisporre una piattaforma di idee e ipotesi da presentare in occasione del Congresso dei geometri, che si terrà a Bologna dal 28 al 30 novembre 2019”.

Il programma della giornata prevede gli interventi del presidente Savoncelli e del presidente di Cassa geometri Diego Buono. Seguono l’illustrazione delle finalità, delle modalità operative e della presentazione del percorso metodologico del progetto '#Geofactory, il laboratorio di idee under 35', unitamente alla timeline degli step successivi che condurrà nei prossimi mesi alla definizione dei contenuti da portare al Congresso di categoria.