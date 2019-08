Food: tra festival e stellati in Danimarca alla scoperta della cucina nordica

Roma, 26 ago. (Labitalia) - La rivoluzione avviata dal ristorante Noma, oltre un decennio fa, ha dato il via a una vera e propria gastronomia nordica e trasformato Copenaghen e l’intera Danimarca in una destinazione gourmet. Secondo una ricerca VisitDenmark, il 28% dei turisti internazionali nel paese viaggia alla ricerca delle eccellenze gastronomiche e del buon cibo.

La Danimarca è un leader indiscusso, come ha recentemente dimostrato la classifica del World’s Best Restaurants che ha premiato ben due ristoranti di Copenhagen (Noma al secondo posto e il Geranium al quinto) e il trionfo dello chef danese Kenneth Toft-Hansen al Bocuse D’Or, la più prestigiosa competizione internazionale dedicata all’alta cucina svoltasi a Lione lo scorso gennaio. Acclamata internazionalmente come trend setter, la cucina danese affianca alle 33 stelle di cui 22 nel firmamento di Copenhagen, una cucina più democratica, con un fiorire di street food, mercati gastronomici e festival in ogni angolo del paese.

Ma ciò che accomuna i sapori stellati alle prelibatezze di strada è la grande attenzione alla qualità, agli ingredienti a kilometro zero rigorosamente locali e in molti casi bio, e un equilibrio di sapori affiancati a un’estetica semplice, propria dell’approccio nordico.

Dai sofisticati ristoranti stellati al gustoso cibo di strada, la Danimarca offre tante esperienze gastronomiche che non deluderanno i palati più esigenti. Da non perdere i numerosi festival gastronomici che si tengono nel corso dell'anno offrendo tante buone ragioni per visitare il paese. Ha preso il via in questi giorni, fino al 1° settembre, 'Copenhagen Cooking': per dieci giorni tra agosto e settembre, si può assaggiare la Nuova cucina nordica e le prelibatezze dei ristoranti della capitale. Si tratta di uno dei festival gastronomici più grandi del Nord Europa: l’evento mette in scena l’universo gastronomico danese rendendo omaggio alla cucina nordica, alla cultura gastronomica ed agli chef più promettenti.

Dal 6 all'8 settembre è in programma il Food Festival ad Aarhus: foodies, appassionati di cibo, chef danesi e internazionali e produttori si riuniscono ogni anno per presentare l’eccellenza e l’alta qualità dei prodotti provenienti da tutta la Scandinavia. Quindi, sarà la volta di 'Eat! Odense Food Festival', dal 9 al 15 settembre: un nuovo food festival di Odense, in Fionia, regione definita a giusto titolo il giardino di Danimarca. A meno di due ore da Copenhagen, il festival dà spazio ai produttori delle eccellenze gastronomiche danesi e agli ottimi ristoranti della città, che è diventata una tappa imprescindibile per un viaggio alla scoperta dei sapori danesi.

Infine, la Danimarca celebra l’inizio della stagione delle ostriche nel Wadden Sea e nella regione del Limfjord nello Jutland: ottobre è il mese perfetto per gli amanti delle ostriche che troveranno diversi eventi ed iniziative.