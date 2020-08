26 agosto 2020 a

Sesso al mare, bagnanti riprendono e il video finisce sul web.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Porto Recanati e viene riportato dal sito internet ilcittadinodirecanati.it (clicca qui). Protagonista una coppia di cinquantenni che si sono lasciati andare su un lettino di uno stabilimento balneare. Prima effusioni, poi un rapporto sessuale. Qualcuno tra i bagnanti ha preso lo smartphone ed ha ripreso tutto. Sono intervenuti i proprietari dello stabilimento che hanno fatto smettere la coppia che si è poi allontanata tra l'imbarazzo generale. Ma il video che, come detto, è stato girato dalle persone presenti in spiaggia, è stato diffuso in rete.