Sesso al lago, coppia di amanti focosi sulla barca. Il video è virale sui social

30 luglio 2020 a

a

a

Sesso al lago: Sono stati ripresi con gli smartphone mentre facevano sesso, nudi, su una barca in mezzo al lago di Como. Una coppia rischia adesso una multa simile a quella presa da due quarantenni che pochi giorni fa sono stati sanzionati per 10 mila euro a testa perché sorpresi ad fare l'amore in una spiaggia del Ravennate. Lo riporta Leggo.it. (leggi qui)

La storia attuale invece è ambientata sul Lago di Como ed è venuta alla luce per un video che sta circolando sui social. Nel filmato due giovani si lasciano andare su un motoscafo incuranti dei bagnanti intorno. Qualcuno però ha filmato tutto e il video è finito in rete,