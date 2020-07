Nudo si masturba in auto davanti a minorenne, denunciato per atti osceni

30 luglio 2020 a

Nudo si masturba in auto davanti a minorenne, uomo di 48 anni denunciato per atti osceni

Ancora un caso di molestie. Questa volta la vittima è una ragazzina minorenne di 17 anni di Lanciano. Lo scorso 22 luglio, in via del Mare, un uomo in auto si è avvicinato a lei mostrandogli i genitali mentre si masturbava per poi ripartire. Lo riporta Chieti Today.

L'uomo è stato identificato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico. I carabinieri, partendo dalla testimonianza della giovane che con coraggio ha presentato querela immediatamente, sono riusciti ad identificarlo grazie a una telecamera di videosorveglianza piazzata in un'abitazione vicina.