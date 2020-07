15 luglio 2020 a

Firenze, colpiscono ancora i ladri delle boutique scarcerati nel 2019.

Nuovamente arrestati a Firenze tre nordafricani senza fissa dimora, responsabili di oltre 20 furti. Nell’ottobre 2019 i Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi li avevano fermati dopo un’indagine sui furti ai danni di boutique del centro storico. Condannati in primo grado con rito abbreviato e scarcerati, sebbene sottoposti al divieto di dimora nel centro storico, i tre avevano ripreso a frequentare la città. In più circostanze, sono stati notati a riprendere le loro attività criminali. Da qui una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, a firma del Gip presso il Tribunale di Firenze, Federico Zampaoli. I tre sono stati rintracciati, arrestati e nuovamente tradotti al carcere di Sollicciano.