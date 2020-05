Roma, 36 anni fa la finale di Coppa Campioni contro il Liverpool persa ai rigori. La ferita ancora sanguina.

30 maggio 1984. L'Olimpico pronto a festeggiare, la rete ancora oggi contestata di Neal, il pareggio di Pruzzo, i rigori, le smorfie di Grobbelaar, il gran rifiuto di Falcao, l'addio a Di Bartolomei e quella Coppa Campioni alzata dal Liverpool. Quella serata rappresenta ancora oggi, a 36 anni di distanza, una ferita aperta per tutti i tifosi giallorossi. Una finale che era arrivata al termine di una cavalcata trionfante della squadra del barone Lieldholm che aveva incantato per tutta l'edizione 1983-1984 della maggiore coppa europea conquistando la finale grazie a un'esaltante semifinale di ritorno all'Olimpico con Pruzzo che trascinò la squadra a una clamorosa rimonta dopo il 2-0 rimediato in Scozia contro il Dundee.

Quel 30 maggio i giallorossi si presentarono in campo senza Maldera (squalificato) e Ancellotti (infortunato). Falcao scese in campo con i postumi di una botta rimediata in semifinale e Cerezo non brillò. Nel secondo tempo si infortunò Pruzzo che venne sostituito da Chierico.

Doveva andare tutto bene quel giorno davanti all'Olimpico pieno. Invece andò tutto male. Gli inglesi, vecchie volpi abituati a partite del genere, impostano la partita sul piano fisico. La Roma non riesce a prendere in mano il palleggio e al 25' al termine di una rocambolesca azione va sotto. Cross in area Tancredi blocca ma si scontra con Rush, la palla cade e Bonetti prova a rinviare ma centra il portiere giallorosso. Il rimpallo favorisce Neal che insacca. La Roma si scuote e prima dell'intervallo trova il pari. Cross da sinistra di Conti, testa di Pruzzo: 1-1. L'Olimpico si riaccende, ma nel secondo tempo il risultato non cambia e nemmeno ai supplementari. Nel frattempo la Roma ha perso due rigoristi: il Bomber e Cerezo bloccato dai crampi.

Si va dagli undici metri. Sbagliano gli inglesi per primi con Nicol, Di Bartolomei realizza. La Roma avanti, per 3 minuti, quella che poi dopo tanti anni verrà ribattezzata la "Coppa di Agostino". Ma il destino quella sera non è a favore della Roma. Segna Neal. Poi Conti sbaglia. Souness realizza e non sbaglia neppure Righetti. Rush realizza poi Graziani colpisce la traversa. A spegnere per sempre il sogno giallorosso ci pensa Kennedy in un Olimpico ammutolito. E Falcao? Il dibattito sul rifiuto o meno di tirare quel rigore fa discutere ancora oggi. Il Divino in diverse interviste, anche recenti, ha raccontato che quella sera entra entrato in campo con un'infiltrazione che comunque sarebbe stato lui il quinto a presentarsi sul dischetto. Ma le versioni su quella notte sono da allora controverse.

Una cosa è certa: la Roma di Lieldholm, Di Bartolomei, Falcao, Conti, Pruzzo e Viola finì quella sera. Ci sarà ancora una Coppa Italia due settimane dopo poi il ciclo si concluse con il Barone e Agostino che volarono verso Milano, sponda rossonera. I reduci sfioreranno ancora uno scudetto nel 1986 e vinceranno una Coppa Italia lo stesso anno. Ma la grande Roma degli anni '80, quella del secondo Scudetto, iniziò a spegnersi quel 30 maggio di 36 anni fa.

Una data funesta per i tifosi giallorossi anche perché il 30 maggio di 10 anni dopo, nel 1994, segnerà anche l'addio al capitano di quella squadra: Agostino Di Bartolomei lasciò il mondo sparandosi in un garage proprio nel decimo anniversario di quella gara. Della sua coppa.