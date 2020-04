Trasporti pubblici, da lunedì nuove corse Asm Rieti per Belmonte e Torricella. Servizio sperimentale e a chiamata.

Nell’ottica dello sviluppo dell’unità di rete dei trasporti, Asm Rieti ha attivato due nuove corse – per Belmonte (capolinea Piazza Cavour) e Torricella in Sabina (capolinea Piazza Cavour) – che saranno operative a partire da lunedì 27 aprile. Si tratta di un servizio sperimentale e a chiamata.

I residenti dei due Comuni, coerentemente con le norme per il contenimento dell’emergenza Coronavirus-Covid19, potranno utilizzare il trasporto pubblico locale per spostamenti motivati da comprovate esigenze, contattando il numero dedicato 0746240227 dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 18, per prenotare la corsa il giorno successivo.

“La creazione e lo sviluppo dell’Unità di Rete è uno degli obiettivi strategici che ci siamo prefissati e che è promosso anche dalle strategie regionali in termini di trasporto pubblico locale – dichiarano il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e il presidente di Asm Rieti, Vincenzo Regnini – Queste due nuove linee sono un primo passo di un percorso che punteremo a sviluppare nel futuro, a beneficio dei cittadini residenti in un’area vasta che si sviluppa intorno al Capoluogo”.

“L’avvio di questo servizio è il risultato di una sana e proficua collaborazione fra Enti, intrapresa alcuni mesi fa. Abbiamo ritenuto doveroso portarla a compimento in questo particolare momento di emergenza epidemiologica. Ciò permetterà ai nostri cittadini di raggiungere i servizi essenziali disponibili in città e assenti sui nostri territori - dichiarano il sindaco di Belmonte, Danilo Imperatori, e il sindaco di Torricella in Sabina, Floriana Broccoletti – ma soprattutto deve costituire il punto partenza per programmare un trasporto pubblico di qualità, come aspetto tra i più significativi su cui impostare nuovi equilibri sociali e di convivenza sostenibile, in questo tempo di sfide epocali, in cui si dovranno ripensare modelli di sviluppo e di progresso economico e culturale”.