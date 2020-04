Coronavirus, M5S: "Zingaretti autorizzi l'analisi dei tamponi presso il laboratorio dell’ospedale de' Lellis"

Coronavirus, M5S: Zingaretti autorizzi subito l'analisi dei tamponi presso il laboratorio dell’ospedale de' Lellis.

Il laboratorio analisi dell’ospedale provinciale di Rieti è l’unico tra le province del Lazio a non analizzare i tamponi effettuati per rilevare la presenza del Covid-19 nella popolazione, nonostante il nosocomio sia individuato come un Hub per il trattamento dei pazienti con coronavirus.

"La possibilità di analizzare i tamponi in loco porta indubbi vantaggi in termini di velocità di risposta senza attendere che i campioni vengano portati al policlinico di Tor Vergata, velocità che sappiamo essere un fattore determinante nelle azioni da intraprendere per il contenimento di una pandemia come quella in atto, considerando anche il fatto che la provincia di Rieti in rapporto alla popolazione ha la percentuale più alta nel Lazio di positivi al virus. Il laboratorio di Rieti va valorizzato in quanto ha i mezzi ed il personale per garantire alla Asl di Rieti l’autosufficienza nell’analizzare i tamponi provenienti dall’intera provincia", dicono dal gruppo grillino in consiglio regionale.

A tal proposito i consiglieri del Movimento 5 Stelle Loreto Marcelli, vice presidente della Commissione Sanità, e la capogruppo Roberta Lombardi, su richiesta del M5S di Rieti, hanno presentato una interrogazione al Presidente Zingaretti e alla giunta regionale affinché autorizzi, come fatto per gli altri ospedali provinciali, il laboratorio dell’Ospedale De Lellis ad effettuare l’analisi dei tamponi per Covid 19.