Coronavirus, la Cna di Rieti: "Bene sospensione Tari, ma servono aiuti per affitti e bollette"

I Comuni di Rieti e Cittaducale fanno slittare il pagamento della Tari e preparano altre iniziative in favore delle imprese. Per Enza Bufacchi di Cna “tutto quello che viene fatto è apprezzabile, le imprese si avviano ad affrontare un periodo di grandissima difficoltà”. L’assessore al bilancio del capoluogo Claudio Valentini annuncia il pagamento di fatture per oltre 4.100.000 euro ad aziende e professionisti che avevano prestato la loro opera per l’Ente e lo slittamento di un mese per il pagamento dell’imposta sui rifiuti. Il vicesindaco Sinibaldi continua nell’interlocuzione con il mondo della produzione e del lavoro e dice parlando ai rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Cisal "abbiamo concordato di proseguire un lavoro condiviso per analizzare le esigenze delle attività economiche, chiaramente diverse settore per settore, al fine di chiedere alle Amministrazioni di livello superiore, iniziative e sostegni ad hoc per ogni categoria produttiva”.

Enza Bufacchi non nasconde tutta la sua preoccupazione per quella che ormai è nota a tutti come Fase Due “le imprese di molti settori, date le modalità con le quali il lavoro riprenderà, pensiamo al distanziamento e tutte le altre misure necessarie, faranno grande fatica a coprire i costi”. Per alcuni settori “turismo, ristorazione, intrattenimento e cultura con cinema e teatri” solo per citare alcuni esempi, invece la preoccupazione è quella di non sapere quando ed in che modo potranno ripartire. Le misure che andrebbero messe in atto in maniera più urgente secondo la dirigente di Cna sono “il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, la liquidazione di tutto quanto dovuto per aver partecipato in passato a bandi e non ancora versato ed un sostegno al pagamento degli affitti, delle utenze e dei costi fissi o scarsamente variabili in genere”.