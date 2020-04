Coronavirus, Simone Miccadei (Italia Viva): "Il sindaco di Greccio sospenda le tasse comunali"

A Greccio il consigliere di Italia Viva, Simone Miccadei chiede al sindaco di valutare la sospensione delle tasse comunali fino a luglio 2020 e la restituzione di quanto anticipato per la mensa e i mezzi di trasporto dei bambini.

"Il 2 aprile a mezzo pec ho chiesto una relazione scritta al sindaco Emiliano Fabi sulla situazione relativa all’emergenza coronavirus , avrei potuto richiedere un consiglio comunale, ma visto il momento ho preferito non farlo. Siamo arrivati ad oggi e non ho avuto nessuna risposta e nell’attesa di riceverla, sento il dovere di chiedere al sindaco di valutare e prendere in considerazione le mie proposte per aiutare e sostenere la popolazione a superare questo momento di crisi economica.

Personalmente rinuncerò per l’anno 2020 al gettone di presenza a favore della Protezione Civile che a Greccio sta aiutando la popolazione senza sosta dall’inizio dell’emergenza, so che è poca cosa, ma spero possa servire da esempio per altri amministratori e politici".

Poi il consigliere conclude: "Mi rendo conto delle difficoltà che sta incontrando il sindaco, come tutti gli amministratori in questo momento e che il pericolo di contagio sia una priorità, ma insieme al virus dobbiamo aiutare e sostenere le famiglie in difficoltà, nessuno deve essere lasciato indietro".