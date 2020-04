Coronavirus, prima vittima a Fonte Nuova. Il cordoglio del sindaco Piero Presutti.

Dopo giorni di notizie incoraggianti, purtroppo anche Fonte Nuova è costretta a piangere la sua prima vittima da coronavirus. Nella tarda serata di mercoledì 22 aprile, il sindaco Piero Presutti ha fatto sapere della scomparsa di un concittadino presso una struttura ospedaliera. Un evento che stride con quanto accaduto nelle ultime settimane. Dopo la difficile gestione dei contagi presso il Nomentana Hospital, Fonte Nuova era riuscita a tornare a far registrare numeri molto bassi per quanto riguarda i contagi. Sempre nella serata di mercoledì Presutti aveva fatto sapere che la Asl gli aveva comunicato un nuovo caso di positività al covid 19. In tutto a Fonte Nuova ci sono 12 positivi in isolamento domiciliare, 3 positivi in ospedale mentre 6 persone sono completamente guarite dal covid 19.

Come detto, anche la situazione all’interno del Nomentana Hospital è ormai molto meno preoccupante rispetto a qualche settimana fa. Tutti gli anziani arrivati dalla casa di riposo “Maria Immacolata” sono stati trasferiti in altri centri per la cura del covid, liberando di fatto moltissimi posti letto nel terzo piano riservato proprio ai pazienti positivi al coronavirus. Non solo, dalla fine di marzo circa ad oggi sono stati eseguito 1090 tamponi a pazienti ed operatori del Nomentana Hospital e nessun nuovo operatore è risultato positivo. Tutte le persone in isolamento domiciliare o in ospedale sono in buone condizioni di salute.