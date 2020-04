Coronavirus, guarita la donna di Magliano che aveva contratto il Covid. Il sindaco: "Restate a casa"

Coronavirus, guarita la donna di Magliano Sabina che aveva contratto il Covid-19 nelle scorse settimane. Il paese al confine con la Tuscia e l'Umbria torna dunque a zero positivi. A dare l'annuncio, nella serata del 23 aprile, è stato il sindaco Giulio Falcetta tramite un post su Facebook.

Questo il messaggio postato dal primo cittadino: "La Asl mi ha confermato che dopo due tamponi negativi consecutivi ha dichiarato guarita la persona maglianese che aveva contratto il virus Covid-19. Il primo pensiero va alla nostra concittadina e alla famiglia, a cui tutti siamo stati vicini in queste settimane. Al momento la situazione a Magliano è di zero contagi conclamati. Questo non significa che è tutto finito e quindi raccomando di seguire sempre con attenzione le disposizioni e di #stareacasa se non per necessità urgenti. Sono ormai molte settimane di quarantena, lo capisco, ma non dobbiamo mollare ora. Forza Magliano!"