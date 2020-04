Il Sindacato medici italiani: "Nel Lazio pochi tamponi, tanti malati non curati"

Troppo pochi i tamponi fatti nel Lazio. Inascoltati i medici di famiglia e gli specialisti che li chiedono per i propri pazienti. In questo quadro, sarebbero decine i malati sospetti Covid che non curati in tempo. Alcuni, lasciati in casa per giorni, arriverebbero in ospedale in preda a gravi crisi respiratorie.

La denuncia, contenuta in una lettera aperta a Zingaretti, arriva dal Sindacato medici italiani, finora mai ascoltati, “nonostante le reiterate sollecitazioni”. “Rappresentiamo, nel Lazio - scrive lo Smi - medici di varie specialità e portiamo all’attenzione l’impossibilità per i nostri pazienti di poter avere accesso ai tamponi. Le richieste dei medici di famiglia circa la necessità di prendere in carico pazienti sospetti avanzate gli uffici di profilassi sono finora rimaste pressoché inascoltate”.

Ogni medico di famiglia nel Lazio (quelli iscritti allo Sni sono 5000) avrebbe fatto in queste settimane in media da 7 a 10 segnalazioni: “Nella migliore delle ipotesi, ne sono state processate appena il 15%”. Il dato emerge da una prima indagine condotta nelle Asl: in un campione di 21 medici, per un totale di 26.553 assistiti, su 160 segnalazioni inoltrate ai Sisp solo il 15% ha ottenuto un riscontro: “Solo 25 pazienti sono stati presi in carico ed alcuni di questi sottoposti a tampone”.

“Ad essere ottimisti - commenta il sindacato - saranno pertanto appena 10 mila i tamponi effettuati su richiesta dei medici di famiglia. Leggiamo invece che nel Lazio sono stati fatti circa 100 mila tamponi, che avrebbero dato riscontro di una bassa percentuale di positività (9 negativi su 10). Ci chiediamo: a chi sono stati effettuati i restanti 90 mila che i medici non hanno richiesto? E la bassa percentuale di positività si potrebbe spiegare con la circostanza che, forse, nell’esecuzione degli stessi non siano stati rispettati i criteri clinici, epidemiologici o del semplice buon senso?”.

Come detto, ci sarebbero decine e decine di pazienti sospetti Covid lasciati a casa, con il solo monitoraggio telefonico dei medici di base e una terapia insufficiente, “perché, come deciso da circolare regionale del 3 aprile, noi medici in assenza di tampone non possiamo cominciare neanche la terapia precoce con i farmaci”.

“Tutto ciò - conclude il sindacato - ci viene difficile spiegarlo ai nostri pazienti, soprattutto a quelli che devono ricorrere poi alle cure del 118 per insufficienza respiratoria, o ai parenti di quelli deceduti perché mai presi in carico”.

La Regione ha adesso istituito le Uscar, che si occuperanno prevalentemente delle Rsa, “dove”, dice il sindacato, “registriamo una situazione critica, che probabilmente non si sarebbe verificata se non fosse stata fatta la scelta di ricoverare lì i pazienti Covid positivi, ed in maniera residuale dei soggetti a domicilio che non siano presi in carico da altra “forma organizzativa”. “Quali sarebbero - si chiede il sindacato - le forme organizzative abituali? E a casa di questi pazienti continueranno forse ad andare a mani nude i medici di continuità assistenziale e medici di famiglia? Non vogliamo lasciare, nel Lazio, altre vittime sul campo e soprattutto vogliamo, per i nostri pazienti, fare qualcosa di più che prescrivere paracetamolo e dare consigli telefonici”.