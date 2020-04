Mascherine non arrivate alla Regione Lazio, si indaga sul contratto con la Eco Tech

E’ un bubbone che continua a crescere, l’affaire mascherine in Regione Lazio, e sembra ormai in procinto di scoppiare. In primis in faccia al direttore della Protezione civile del Lazio, Carmelo Tulumello, che ieri voci insistenti davano per dimissionario dopo una tesa riunione con tutti i vertici dell’ente, e poi anche al governatore Zingaretti, che qualche giorno fa aveva liquidato come fake news le notizie riportate dai giornali sulla vicenda, e al suo vice Daniele Leodori.

E’ di ieri, infatti, la notizia dell’apertura ufficiale di un fascicolo da parte della Procura di Roma sulla fornitura di 7,5 milioni di mascherine, per un valore di 35 milioni di euro, commissionata alla società di Frascati Eco Tech e mai giunta a destinazione. A coordinare le indagini è il procuratore aggiunto Paolo Ielo, che ipotizza il reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

Gli uomini della Guardia di finanza, su delega dei pm di piazzale Clodio, hanno acquisito mercoledì in Regione la documentazione relativa alla commessa per cui sono già stati anticipati dalla Regione 14 milioni di euro. Le fiamme gialle, da quanto si è appreso, sono tornate negli uffici della Protezione civile regionale anche ieri mattina.

Gli accertamenti in corso mirano in particolare a far luce sulla società Eco Tech a cui la Regione, che al momento risulta parte offesa nel procedimento, si era rivolta per i dispositivi. I pm, in particolare, vogliono accertare il perché la Protezione civile abbia affidato la fornitura - che dato il carattere d’urgenza è avvenuta senza gara - proprio alla Eco Tech. Tanto più che, come rivelato dal quotidiano Il Tempo, il 19 marzo scorso era pervenuto alla Protezione civile un preventivo da parte della società Este srl per la fornitura di due due milioni di mascherine Ffp2 e altrettanti di Ffp3, tutte a marchio 3M, a un prezzo (2,53 euro a pezzo) più basso di quello riconosciuto poi alla Eco Tech.

Il fatto curioso è che a fornire materialmente i presidi sarebbe stata la stessa società svizzera Exor a cui poi si è rivolta la Eco Tech. La commessa di 9,5 milioni di mascherine Ffp2, Ffp3 e chirurgiche (solo quest’ultime al momento sono state consegnate) è al vaglio anche della Corte dei conti.

Nel frattempo l’affaire mascherine si è trasformato anche in un polizzagate. Ci sono molte ombre infatti sulla società - la Seguros Dhi-Atlas Ltd sede nel Regno Unita - a cui si è rivolta la Eco Tech per le due fideiussioni, rispettivamente da 10 e 4 milioni di euro, con cui eventualmente “risarcire” la Regione Lazio nel caso le mascherine attese dalla Cina - fino a mercoledì ferme all’aeroporto di Shangai - non dovessero mai arrivare in Italia. Secondo quanto riportato da alcune fonti, riprese anche dal quotidiano La Verità e da ilfattoquotidiano.it, il titolare della Seguros è il 55enne Andrea Battaglia Monterisi. Su di lui - si legge sul giornale diretto da Peter Gomez - pende un’accusa della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, risalente al 2010, per “riciclaggio mediante il rilascio di polizze fideiussorie dei proventi economici di attività delittuosa al fine di agevolare il clan camorristico Pagnozzi”. Fra i documenti relativi all’affidamento alla Eco Tech sequestrati in Regione dalla Finanza ci sono anche le polizze stipulate dalla ditta di Frascati con la Seguros Dhi, società che, stando a quanto emerso dalle più recenti visure, avrebbe appena mille sterline di capitale. Anche nella storia professionale di Sergio Mondin, uno dei due soci della Eco Tech, sempre stando a quanto riporta La Verità, ci sarebbero fallimenti di società e denunce.

Intanto, mentre i bene informati danno la testa dell’ex capo dei vigili di Rieti Carmelo Tulumello prossima a rotolare, è atteso per domani il volo dalla Cina con le 7,5 milioni di mascherine ordinate dalla Regione. Volo, secondo la Regione, fermo a Shangai. Ma i dubbi crescono con il passare delle ore ed è di tutta evidenza che la parola fine su tutta questa storia non sarà messa tanto facilmente.