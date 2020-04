Emergenza coronavirus, il Comune di Rieti fa slittare di un mese il pagamento della Tari.

“Abbiamo fatto ciò che potevamo fare” dice l'assessore al Bilancio del Comune di Rieti Claudio Valentini annunciando lo slittamento di un mese del pagamento della Tari fissandolo al 30 giugno invece che a fine maggio. “Come amministrazione – dice Valentini - vogliamo fare il possibile per la riduzione delle imposte per le attività e le imprese che sono state chiuse a causa della quarantena. Siamo in attesa, da parte del Governo, dello stanziamento di 3 miliardi di euro, come richiesto dall'Anci, per i Comuni. Noi, come la maggior parte delle amministrazioni, non disponiamo di risorse nostre e per questo stiamo studiando un piano per il ristoro delle attività penalizzate”. Tutto dipenderà dalla cifra finale che verrà stanziata dal Governo cui il presidente Anci, Antonio Decaro, oltre che sindaco di Bari, aveva chiesto 5 miliardi di euro ma sembra l'accordo si chiuderà a tre.

