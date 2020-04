Nuovi impianti al Terminillo. L'appello dei maestri di sci: "Il progetto non va fermato".

La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Blasi presenta una interrogazione al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e all’assessore ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri per chiedere chiarimenti sul progetto Terminillo Stazione Montana 2 ed esprimendo preoccupazione per i “potenziali gravi impatti su habitat, flora e fauna” e dal reatino arriva in risposta una conferma del sostegno trasversale della politica al progetto. Insorgono anche i maestri di sci che dichiarano “stiamo vivendo una crisi mondiale e la signora Blasi pensa di impedire la possibilità di rilanciare le attività turistiche?” A spiegare le motivazioni che hanno condotto all’interrogazione è la stessa consigliera pentastellata “l’atto che ho presentato intende chiedere chiarimenti in merito a questioni di natura procedimentale e di pianificazione paesaggistica; di impatto ambientale sulla Rete Natura 2000; di carenza documentale in merito allo Studio di Impatto Ambientale a alla Valutazione di Incidenza Ambientale; di carenza progettuale in materia di protezione delle valanghe e sicurezza geologica”, riprendendo in gran parte le tesi che erano state espresse nella riunione indetta dalle associazioni ambientaliste nel mese di marzo a Rieti.

Dal fronte destro dello schieramento politico il primo a reagire è il vicesindaco del capoluogo Daniele Sinibaldi che difende il lavoro svolto dalle amministrazioni territoriali “che coniuga il diritto allo sviluppo della nostra montagna, nell’ottica del turismo per ogni stagione, con la necessaria tutela dell’ambiente e del territorio” e bolla l’iniziativa della consigliera Blasi come “attacchi strumentali e anacronistici”. Opposizione nel Comune di Rieti, ma maggioranza in Regione Lazio si alza anche la voce del Partito Democratico che dichiara “se c’è una cosa che il territorio reatino non può permettersi è perdere l’opportunità di rilancio del comprensorio del Terminillo”, dicendondosi “convinti che la Giunta regionale saprà soddisfare le legittime richieste di informazioni” ed invitando “i consiglieri regionali del Lazio del Movimento 5 Stelle a venire a Rieti e saremo lieti di accompaganarli a conoscere le storie e le persone che da anni attendono risposte per il futuro della più importante montagna del Lazio.” Tra questi certamente i maestri della Scuola Sci Terminillo che ricordano “siamo in montagna per fare piste da sci, ci sono in tutta Italia, in tutto il mondo. La stazione sciistica del Terminillo ha 80 anni di storia e le piste da sci non nascono dal nulla! Lo sci è un modo come altri per portare le persone a vivere l’ambiente e fare sport all’aria aperta. Le seggiovie non funzionano a carbone, hanno motori elettrici. Se si studiasse il progetto si renderebbe conto che l'impatto sull’ambiente è minimale.”