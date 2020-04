Coronavirus, niente bonus di 1.000 euro per gli operatori sanitari precari che lavorano in prima linea.

Per riconoscere l’eccezionale attività svolta dagli operatori sanitari del Servizio Sanitario Regionale nell’emergenza Covid-19, il recente accordo sottoscritto tra la Regione Lazio e i sindacati Cgil -Cisl - Uil della Sanità prevede, per chi ha operato a diretto contatto con i pazienti Covid, un bonus di 1.000 euro per chi opera nella fascia di rischio elevato (come terapia intensiva e rianimazione, Dea I e II livello, trasporti) e 600 euro per chi opera nei reparti a rischio “medio” (camere operatorie e aree sub intensive).

In più, l’accordo prevede il riconoscimento dell’indennità di malattie infettive a tutto il personale che ha avuto contatti con pazienti Covid.

Per approfondire leggi anche: Niente premio per il rischio Covid per i precari del 118

Ma l'accordo in questione si riferisce solo al personale con contratto a tempo indeterminato e non medici, infermieri e operatori socio sanitari con contratti di tipo subordinato anche da anni che operando negli ospedali.

"Lavoro da 15 anni con contratto di lavoro subordinato presso il reparto Rianimazione dell'ospedale di Rieti e come molti miei colleghi e colleghe con lo stesso tipo di contratto dopo la delusione per non avere ancora un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ora un'altra delusione ancora più grande; quella di non venire riconosciuto al pari dei colleghi con contratto fisso e con i quali lavoro quotidianamente lo stesso trattamento. Eppure mi prendo i loro stessi rischi. E' un'ingiustizia", dice uno degli operatori precari.