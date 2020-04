Coronavirus, il Comune di Borgorose cancella la Tari ai commercianti per due mesi.

ll Comune di Borgorose annulla per i mesi di marzo e aprile la Tari agli esercizi commerciali operanti nel proprio territorio.

E’ il sindaco Mariano Calisse a darne notizia: "Come primo aiuto a bar,ristoranti e negozi del nostro Comune, abbiamo predisposto l’annullamento del tributo Tari per i mesi di marzo ed aprile. E’ un piccolo primo segnale che vogliamo dare ai commercianti che soffrono di più questo periodo storico".

La tassa sui rifiuti, conosciuta come Tari, è un tributo che le aziende versano al proprio Comune quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L’imposta sospesa con decreto legge per lasciare liquidità nelle casse degli operatori economici nazionali, viene completamente annullata dal Comune di Borgorose, come forma di aiuto concreto, urgente e immediato per i suoi esercizi commerciali in questi due mesi di inattività.