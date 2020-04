Coronavirus, scuole chiuse. Si aprono i cantieri in quattro istituti a Rieti, Borgorose e Magliano Sabina.

Scuole chiuse e fondi disponibili. Un'occasione per trasformare un problema in una opportunità dando agli studenti al ritorno in classe ambienti sicuri e rinnovati e incentivando la ripartenza del settore dell’edilizia, che al pari di altri vive un momento difficile. Una proposta che parte da Fratelli d’Italia con il consigliere regionale Massimiliano Maselli e la consigliera provinciale con delega ai Lavori Pubblici e Politiche Scolastiche Claudia Chiarinelli, che ha trovato una sponda nell’assessore regionale ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri, che ha risposto ricordando che per Comuni e Province del Lazio sono disponibili 100 milioni di euro per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei plessi scolastici, 4 milioni per le palestre, 9 milioni per il piano antincendio. Fino al 3 maggio non sarà possibile aprire cantieri, in ossequio alle norme che prevedono l’interruzione delle attività per evitare i rischi di contagio da coronavirus, ma per quella che ormai è nota come Fase Due, ovvero la ripresa delle attività, bisogna farsi trovare pronti. Claudia Chiarinelli spiega “come Fratelli d’Italia stiamo facendo un lavoro di sinergia con i membri del gruppo regionale, in particolare con il consigliere Massimiliano Maselli con il quale sono in contatto quotidiano. Abbiamo appreso dall’assessore Alessandri delle somme disponibili per l’edilizia scolastica e certamente sarà nostro impegno accedervi immediatamente”.

Ma l’amministrazione provinciale era già al lavoro in tal senso “ad esempio facendo richiesta di accesso ad alcuni fondi messi a disposizione dal M.I.U.R. per la messa in sicurezza antincendio”. Un lavoro già impostato e di cui beneficeranno la sede dell’Istituto Luigi di Savoia e Carlo Jucci di Rieti e gli istituti di Magliano e Borgorose con stanziamenti di circa 170 mila euro ognuno.