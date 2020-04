Sospendere il pagamento della Tari? Il Pd: "Pura demagogia"

È scontro tra il circolo del Partito democratico e la Lega di Poggio Mirteto sulla richiesta presentata della minoranza “Noi per Poggio Mirteto” di sospendere la Tari per qualche mese. “La Lega - scrivono i Dem - continua con la sua politica fatta di slogan senza mai peraltro dare soluzioni, anche al tempo della pandemia. È demagogico pensare di sospendere il pagamento di servizi essenziali senza sapere con quali risorse si potrà poi coprire le spese. Nel caso della raccolta e smaltimento dei rifiuti cosa diciamo a chi sta svolgendo il servizio puntuale nonostante i rischi che il Covid comporta anche per i loro operai? Perché allora non sospendere le bollette dell'acqua? Perché non iniziano a farlo dai Comuni dove governano loro per farci vedere come poi garantiscono il servizio? Crediamo che in questa fase occorra grande senso di responsabilità, occorra ascoltare e capire le istanze dei cittadini e delle attività produttive e che il compito di chi amministra sia garantire i servizi. In tal senso crediamo che sia opportuna una grande riflessione con tutti i Comuni dell'Unione a cui fa capo il servizio della raccolta differenziata rispetto ai risparmi che il decreto Cura Italia determinerà in merito alla rinegoziazione dei mutui. Per le attività produttive auspichiamo invece che l'amministrazione tutta sia in grado di svolgere un ruolo di stimolo alla ripartenza".