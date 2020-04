Coronavirus, a Poggio Mirteto la minoranza chiede lo stop della Tari ma il Comune frena.

Il gruppo di minoranza “Noi per Poggio Mirteto" ha presentato il 17 aprile una mozione per chiedere la sospensione temporanea del pagamento della Tari, a causa dell’emergenza Coronavirus. La mozione, indirizzata al sindaco Giancarlo Micarelli e al presidente del Consiglio comunale Giuseppe Rinaldi, propone di sospendere il pagamento della Tari per le attività produttive del territorio comunale per un periodo di cinque mesi. Invece, per le famiglie in cui si sono registrati una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, la proposta è di sospendere il pagamento della Tari per tre mesi. L’intento è di dare respiro alle aziende e alle famiglie della città che si trovano in difficoltà.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus, tre contagi nel Reatino



Pronta la risposta della Giunta comunale, che risponde nella persona dell’assessore al Bilancio, tributi e attività produttive Andrea Colli. “La Giunta, unitamente con gli uffici competenti, sta studiando tutte le disposizioni finalizzate ad agevolare i cittadini e le attività produttive del territorio. - spiega Colli - Non è nostra intenzione annunciare misure non sostenibili solo al fine di anticipare eventuali iniziative di altri gruppi: non ci interessa, non servirebbe a nulla e non è questo il compito che ci ha affidato la maggioranza assoluta dei cittadini. Il nostro atteggiamento rimane di estrema prudenza e di ascolto. Presenteremo un pacchetto di misure con dati alla mano, - conclude l’assessore - lo sottoporremo agli organi preposti, nel rispetto dei limiti di bilancio e di legge”.

Non si è fatta attendere la replica del consigliere di minoranza del gruppo “Noi per Poggio Mirteto” Alberto De Santis: “Apprezziamo la franchezza e la prudenza della Giunta, alla stessa però ricordiamo che dal 18 febbraio abbiamo richiesto la convocazione della commissione 1 per lavorare e confrontarci su detti temi economici. Dobbiamo dare risposte tempestive al tessuto economico e quindi sociale del nostro comune. Se compito della maggioranza è quello di predisporre ed attuare provvedimenti, - conclude De Santis - compito della minoranza è quello di stimolare e controllare detta attività.

Questa è la democrazia”.

Elisa Sartarelli