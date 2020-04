Coronavirus, sono 2.130 i tamponi effettuati dalla Asl di Rieti dall'inizio dell'emergenza

Sono 2.130 i test effettuati dalla Asl di Rieti dall'inizio dell'emergenza coronavirus e allo stato attuale i positivi sono 376. Sono i dati illustrati dall'azienda in occasione della visita del presidente della Regione Nicola Zingaretti e dell'assessore alla sanità Alessio D'Amato di venerdì 17 aprile.

"Dall’inizio dell’emergenza Covid, il team operativo coronavirus della Asl di Rieti, come da indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Lazio, applicando una strategia stratificata, è riuscito ad effettuare uno screening sulla popolazione che aveva in qualche modo avuto contatti con soggetti positivi registrati e che potevano rappresentare un link epidemiologico ad alto rischio", si legge in una nota diramata dalla Asl.

Oltre ai tamponi sono state effettuate 15 mila telefonate di monitoraggio delle persone con referto di positività al Covid e di cittadini sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario, con immediata presa in carico delle situazioni meritevoli di attenzione. Poi c'è la partita degli operatori sanitari. In questo senso la Asl nelle ultime due settimane ha fatto partire un monitoraggio: "Per garantire la sicurezza del personale sanitario effettivamente in servizio, l’Azienda ha svolto uno screening epidemiologico, con l’effettuazione del tampone per la diagnosi del Covid19. Ad oggi, il tampone è stato eseguito sul 75% del suddetto personale aziendale: i test eseguiti sino ad oggi hanno rilevato 15 operatori positivi pari allo 0,91% del totale".