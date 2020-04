Coronavirus, terza camera termoscanner e mascherine per tutto il personale di Amazon a Passo Corese.

Terza camera termoscanner in arrivo, mascherine in dotazione a tutto il personale impiegato su ogni turno, e rivisitazione dei cambi turno, in particolare quello tra il turno di mattina e quello pomeridiano, dove la contemporanea presenza di lavoratori in entrata e in uscita dallo stabilimento genera flussi anomali di persone, con il concreto rischio di generare assembramenti di persone. Sono i nuovi accorgimenti in tema di sicurezza che il centro distribuzione Amazon FCO1 di Passo Corese ha adottato, o si appresta ad adottare, per potenziare ulteriormente le misure di contrasto all’emergenza Coronavirus, chieste a gran voce dalle rappresentanze sindacali dopo i due casi di contagio accertati tra il personale dipendente.

E anche stavolta, la richiesta di rivisitazione del cambio turno “early/late”, è frutto di una richiesta proveniente dalle rappresentanze interne della Uiltrasporti FCO1, che in sede di nuovo incontro del comitato sulla sicurezza, ha fatto il punto della situazione sulle misure prese dall’azienda per contrastare l’espandersi del contagio.

“Abbiamo appreso che, dopo l'installazione di una seconda camera termoscanner, a giorni sarà attiva una terza camera posizionata in area mensa – rivelano i rappresentanti del comparto sindacale della Uil - per quanto riguarda l'obbligatorietà delle mascherine, ad inizio di ogni turno, prima dell'accesso nello stabilimento, ciascun lavoratore dovrà munirsi di mascherina presso le apposite postazioni che troveranno all'esterno. Le postazioni saranno presidiate da un incaricato alla distribuzione al quale il lavoratore dovrà esibire il badge e una volta disinfettate le mani potrà prelevare la mascherina. Abbiamo chiesto di migliorare la gestione del cambio turno early/late (mattina/pomeriggio) in quanto la contemporanea presenza di lavoratori in entrata ed uscita all'interno dello stabilimento genera flussi anomali con rischio assembramenti”.