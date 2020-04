Coronavirus, Maselli (FdI): "Grave che a Rieti non si possano analizzare i tamponi per diagnosi del Covid"

Coronavirus, Maselli (FdI): "Grave che a Rieti non si possano analizzare i tamponi per la diagnosi del Covid"

“Trovo veramente grave che il laboratorio analisi della Asl di Rieti non sia dotato di apparecchiature d’indagine molecolare. Questo significa che, rispetto a tutti gli altri capoluoghi di provincia del Lazio, a Rieti non possono essere analizzati i tamponi per la diagnosi del Covid-19", dichiara il consigliere regionale di FdI Massimiliano Maselli.

"Fatto ancor più grave - continua - se pensiamo che la provincia di Rieti ha, in proporzione al numero degli abitanti, la percentuale più alta di positivi al Coronavirus. Accade quindi che i campioni raccolti con i tamponi vengono inviati a Roma, all’ospedale Spallanzani o al Policlinico Tor Vergata, dove vengono esaminati, per poi tornare indietro alla Asl di Rieti. Questo avanti e indietro provoca chiaramente un notevole ritardo nell’acquisizione degli esiti dei tamponi fatti, creando forti disagi ai cittadini e al sistema sanitario reatino, oltre ad avere un costo. Sollecitato sulla questione dalla capogruppo di Fdi in Consiglio Comunale di Rieti Claudia Chiarinelli e dalla consigliera di Fdi Morena De Marco, durante l’ultima seduta della Commissione Sanità ho sollevato tale vicenda all’assessore Alessio D’Amato che ha raccolto la problematica, garantendo che si sarebbe attivato per trovare una soluzione. Rieti non può essere penalizzata e trattata sempre come la cenerentola delle province. Confido nelle parole e nella sensibilità dell’assessore perché il laboratorio di analisi della Asl reatina possa dotarsi quanto prima dei macchinari necessari alla rilevazione del virus".