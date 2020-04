Coronavirus, Costini (Area): "Analisi sui tamponi per il Covid anche nel laboratorio di Rieti"

L'ex assessore comunale e responsabile dell'associazione Area è intervento sul dibattito circa l'attivazione del laboratorio analisi dell'ospedale de' Lellis per processare i tamponi per la ricerca del Covid-19. Costini prende spunto dalla visita di venerdì 17 aprile del governatore Zingaretti: "Fa piacere sapere che il presidente Zingaretti abbia trovato il tempo di venire a Rieti, significa che quantomeno si ricorda che la nostra provincia è parte della Regione Lazio, e questa è una notizia. Certo piuttosto che fare una 'visita privata', e ringraziare prosaicamente chi sta combattendo in prima linea, ci saremmo aspettati che si scusasse dei ritardi nella distribuzione dei dispositivi di protezione individuali al personale sanitario, degli errori commessi dalla sua Regione nella fornitura di mascherine, ma tant’è, questo è il teatrino della politica. Ma ora siamo ancora in piena guerra, ed il tempo degli approfondimenti e dei chiarimenti arriverà quando l’emergenza sarà risolta, non adesso".

"Quello che però ci avrebbe fatto piacere sapere - continua - è perché Rieti rimane l’unica provincia del Lazio a non avere un laboratorio che tratti i tamponi Covid, considerato che perfino Genzano, oltre tutti gli altri capoluoghi di provincia, ha attivato questo presidio. La meritevole proposta dell’associazione Nome, supportata dall’importante parere tecnico del dottor Zepponi (personalità di assoluto valore scientifico,che certo non può essere tacciata di inimicizia politica nei confronti dell’attuale maggioranza regionale) è rimasta senza risposta. Ed allora chiediamo con forza ad Antonio Cicchetti, a Giuliano Sanesi, a Mariano Calisse, autorevoli rappresentanti del territorio e che più volte in questi giorni hanno manifestato la positività della loro collaborazione con l’Asl, di farsi promotori di una richiesta in tal senso".

Costini risponde anche ad eventuali obiezioni: "Non ci si risponda che il problema sono i reagenti, perché dopo due mesi dall’inizio della pandemia è inimmaginabile che non si sia provveduto a reperirne scorte sufficienti, e soprattutto non è credibile in una Regione che risulta tra quelle che ne hanno fatti di più in Italia. Comprendiamo l’importanza di salvaguardare Roma, giusto vanto dell’assessore D’Amato, ma questo non può significare sacrificare un territorio come il nostro, che tra l’altro visti i numeri non provocherebbe grossi impegni".

"Le guerre - conclude - si vincono attaccando il nemico, non chiudendosi in difesa, ed oggi dobbiamo sfruttare questa situazione di parziale tregua, inseguendo il virus dove si trova, non aspettando che si manifesti. Strategia sicuramente più utile dell’imposizione del vaccino antinfluenzale, imposizione che lascia molte perplessità rispetto alla sconfitta della pandemia. Basterebbe ricordare che nella nostra provincia, come in gran parte d’Italia, i maggiori focolai epidemici li abbiamo avuti nelle Rsa, luoghi in cui la stragrande maggioranza degli ospiti, se non la totalità, era vaccinata. E non ci sembra che questo abbia preservato dall’infezione".