Rieti, donna trovata morta all’interno della propria abitazione

I vigili del fuoco di Rieti, su richiesta delle forze dell'ordine, sono intervenuti questa sera in piazza Cesare Battisti per soccorrere una persona, che rimasta chiusa dentro la propria abitazione, non dava più segni di riscontro. Arrivati sul posto con gli agenti della polizia di Stato ed i sanitari del 118, i vigili del fuoco reatini sono entrati nell'appartamento attraverso una finestra laterale aprendo così la porta di casa e permettendo al personale medico di poter intervenire. Purtroppo per la donna raggiunta dai sanitari del 118 non c'è stato nulla da fare e se ne è constatato il decesso.