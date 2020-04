Coronavirus, violano le restrizioni alla circolazione per spacciare droga: denunciati in due

Sono stati denunciati a piede libero per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso un 31enne e un 28enne di Monterotondo. I due sono incappati in uno dei controlli dei Carabinieri di Monterotondo finalizzati al rispetto delle norme di restrizione alla circolazione delle persone emanate per l’emergenza COVID-19 e, a seguito di una perquisizione personale e veicolare scattata in prossimità dell’arco di San Rocco, sono stati trovati in possesso di 7 dosi di marijuana. Anche nelle rispettive abitazioni sono state trovate altre dosi di marijuana e di hashish e due bilancini di precisione. Nei loro confronti è scattata anche la sanzione per essersi allontanati dal proprio domicilio senza giustificato motivo.