Coronavirus, caos mascherine Regione Lazio: lunedì audizione per Tulumello, D'Amato e Zingaretti.

E' prevista per lunedì 20 aprile nel primo pomeriggio l'audizione di Carmelo Tulumello davanti alla commissione Emergenze e grandi rischi della Regione che tornerà a riunirsi in teleconferenza. Il presidente Sergio Pirozzi l'ha convocata per le 14 ed ha invitato a partecipare, per le audizioni, l'attuale responsabile dell'agenzia regionale della protezione civile, l'assessore alla sanità Alessio D'Amato e il governatore Nicola Zingaretti.

Al centro del dibattito ci sarà anche la questione della commessa da 35 milioni per l'acquisto di mascherine, prima annullata per dei ritardi nelle consegne, poi confermata tra le polemiche alimentate dalle opposizioni. “La nostra non è una commissione d'inchiesta”, ci tiene a precisare il presidente Pirozzi che aggiunge: “Tuttavia ormai da settimane chiediamo chiarezza sulla gestione dell'emergenza e sulla distribuzione dei dispositivi di sicurezza, ma per ora non abbiamo avuto risposta”.

