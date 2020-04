Coronavirus, l'amministrazione comunale di Magliano Sabina dona un termoscanner alla Casa della Salute

Coronavirus, l'amministrazione comunale di Magliano dona un termoscanner alla Casa della Salute

E' stato il sindaco Giulio Falcetta, a nome dell'intera amministrazione a consegnare alla Casa della Salute, un termometro termoscanner al desk della struttura, così come suggerito dalla Dialisi. Una donazione fortemente voluta da Palazzo Vannicelli - da cui da giorni si lavora nel tentativo di tornare a far operare la struttura come ospedale. "Insieme a Domenico Gatti - dice il sindaco - abbiamo tenuto a ringraziare a nome della popolazione gli operatori della struttura per il lavoro che stanno portando avanti. C'è stata anche l'occasione per uno scambio di impressioni in un clima veramente cordiale e di rispetto reciproco di cui ci teniamo a ringraziare tutto il personale".

Intanto, rispetto al lavoro che la politica Sabina sta facendo per trasformare nuovamente il "Marzio Marini" e farne un ospedale di supporto a quello provinciale, anche Fabio Refrigeri ha espresso la sua posizione congratulandosi con l'operato dei sindaci della Bassa Sabina. "La proposta del sindaco Falcetta, anche a nome degli altri sindaci sul futuro dell’ex ospedale - dice Refrigeri riferendosi alla lettera che Falcetta ha inviato a D'Amato - mi sembra molto ragionevole e lungimirante. Nella nostra provincia il prezioso, ma troppo spesso screditato, lavoro del personale sanitario a partire dalla direzione generale fino all’ultimo degli operatori in prima linea ha fatto in modo che la situazione rimanesse sotto controllo e non divenisse drammatica come accaduto da altre parti ma una volta superata questa fase di emergenza è evidente a tutti che sarà necessario ripensare e prepararsi a un futuro con scenari fino a qualche settimana fa probabilmente inimmaginabili e tuttora imprevedibili: una delle poche certezze che queste lunghe giornate ci hanno lasciato è che al di là di ogni dubbio è necessario e decisivo di rafforzare l’offerta sanitaria territoriale, sia attraverso i medici di medicina generale ma anche con una rete infrastrutturale moderna e flessibile a seconda delle necessità. L’ospedale di Magliano Sabina - conclude refrigeri - può continuare a essere il punto di riferimento per gli utenti della Bassa Sabina, che altrimenti troverebbe più comodo e conveniente andare altrove, supportando l’ospedale di Rieti nella normale attività".



Sara Pandolfi