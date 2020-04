Emergenza Coronavirus, #Iocisto dona 50 rapid-test ai commercianti dell'Ascom di Rieti.

Si tratta di apparecchi di ultima generazione, la cui efficacia è stata verificata tanto da essere considerati dal mondo sanitario la prima barriera - e per questo strumenti fondamentali - nella dura lotta al virus.

Queste le parole del presidente Andrea Cacciagrano: “Per noi di tratta di un gesto importante, uno sforzo che come #ioCIsto abbiamo deciso di fare per la nostra città, finalizzato all’utilizzo sul personale operativo delle attività commerciali a contatto con utenti, che al momento non prevede tutela diretta dell’Azienda Sanitaria locale. E’ per questo che abbiamo proposto l’iniziativa ad Ascom che, tramite il suo Presidente Leonardo Tosti, ha accettato con gratitudine. Ringrazio inoltre il Credito Cooperativo del Velino per il supporto offerto all’iniziativa. Stiamo inoltre lavorando affinché questa sia la prima di una serie di azioni concrete messe in campo a sostegno della popolazione nella lotta al coronavirus”.