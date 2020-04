Coronavirus, il sindacato dei finanzieri chiede test sierologici per tutte le Fiamme Gialle in servizio.

Il coordinamento dei comitati provinciali del Lazio del Silf (sindacato italiano lavoratori finanzieri) "esprime la propria soddisfazione per quanto emerso dalla riunione operativa convocata dalla Prefettura di Roma il 15 aprile, cui hanno partecipato i massimi vertici della Regione e delle forze dell’ordine".

E' stato, infatti, deciso di sottoporre ad indagine epidemiologica tramite test sierologici sul coronavirus oltre 60mila unità tra operatori della sicurezza e del soccorso. "La decisione che riteniamo di assoluta importanza per il contrasto alla pandemia e per la sicurezza degli operatori, va incontro alla richiesta inoltrata proprio da questa organizzazione. Vogliamo, quindi, rivolgere il nostro grazie al presidente Zingaretti e all’assessore D’Amato per la sensibilità dimostrata verso le forze di polizia e ci auguriamo che, nelle prossime settimane, la linea intrapresa possa vedere coinvolte nei test sierologici tutte le Fiamme Gialle in servizio nel Lazio".