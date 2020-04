Coronavirus, al Nomentana Hospital ancora 41 positivi. Effettuati oltre 1.000 tamponi.

Continua, seppur con fatica, a rientrare l’emergenza che si era verificata al Nomentana Hospital di Fonte Nuova. L’ultimo bollettino fatto pervenire dalla struttura ospedaliera al Comune è incoraggiante. Grazie anche ad un continuo trasferimenti di pazienti positivi verso ospedali dedicato al Covid, il Nomentana Hospital vede diminuire costantemente il numero di contagiati. Dai circa 130 dei giorni scorsi, ad oggi nella struttura ci sono 41 positivi al coronavirus: 29 operatori sanitari risultati positivi e 12 pazienti. I tamponi effettuati a partire praticamente dalla fine di marzo sono stati più di 1.000 e continuano ad essere effettuati. Il Nomentana ha voluto specificare che è scattato in automatico l’obbligo di quarantena domiciliare in caso di positività degli operatori stessi. Il reparto Covid, ha precisato ancora la direzione sanitaria del Nomentana Hospital, è “sempre allocato al terzo piano” dove ci sono i 12 pazienti positivi “ivi compresi gli ospiti di Nerola. Il reparto è completamente blindato con percorso di accesso e di uscita studiati per contenere al massimo la diffusione del contagio”.

Inoltre “il presidio della struttura è sempre garantito h24 dal Direttore Sanitario e dal Primario del reparto Covid, oltre che dal personale medico presente nei turni di mattina, pomeriggio e notte”. Per quanto riguarda gli ospiti arrivati da Nerola, un solo anziano dei 49 arrivati giorni fa si trova ancora nel nosocomio. Il paziente è in “discrete condizioni generali”. Infine, la struttura ha sottolineato al comune di Fonte nuova che è “attivo un sistema di comunicazione notizie per i parenti dei pazienti/ospiti con numeri dedicati ed orari di risposta. È, altresì, attivo l’accesso dei familiari (uno al dì in orario prestabilito) nel Reparto Hospice Residenziale per la gestione del malato in fase terminale ed un dignitoso accompagnamento di fine vita”.