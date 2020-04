Solidarietà, motociclisti del gruppo Sabinacci regalano un pieno per la ricerca contro la sclerosi multipla

Solidarietà, i motociclisti del gruppo Sabinacci regalano un pieno per la ricerca contro la sclerosi multipla.

Sono già dieci i motociclisti che hanno aderito alla nuova iniziativa di solidarietà lanciata da appena due giorni dall'associazione "Arc Motociclisti Sabinacci". Duecento sono gli euro che sono già stati raccolti, ma visti i tanti "likes" sulla pagina facebook dove è spiegata lo scopo e la finalità dell'iniziativa ci si aspetta di raggiungere ben altri traguardi. L'idea è nata proprio dalla condizione di blocco imposta dal virus, che obbliga a tener spenti i motori e allora ecco il progetto: donare l'equivalente di un pieno di benzina dei giri in moto che non si possono fare da donare alle persone affette da Sclerosi Multipla attraverso Aism, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla che attraverso le varie sezioni territoriali offre supporto alle tante persone affette da SM e alle loro famiglie.

"Le donazioni che verranno fatte - spiega Fiorenzo Francioli del gruppo 'Sabinacci' - saranno destinate esclusivamente a Aism e neanche un centesimo arriverà a noi promotori di questa iniziativa. Per chi vorrà, poi, la certificazione che verrà inviata via mail a seguito del versamento verso l'associazione 'no profit' permetterà di portare in detrazione la somma dalle tasse". Per chi volesse fare una donazione è possibile farlo attraverso Facebook a questo link.