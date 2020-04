Coronavirus, la procedura per le imprese che vogliono accedere al Fondo di garanzia. Ecco il modulo

Coronavirus, è online il modulo per le imprese che vogliono accedere al Fondo di garanzia.

A darne notizia, per quanto riguarda il Reatino, è il deputato del Movimento 5 Stelle Gabriele Lorenzoni: "Nei giorni in cui si stanno erogando i 600 euro a fondo perduto ai professionisti ed agli autonomi, che diventeranno 800 euro nel prossimo mese, il Ministero dello Sviluppo economico si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure del Decreto Liquidità approvate in favore delle Piccole e Medie Imprese".

E' già online, e scaricabile direttamente dal sito del Ministero, il modulo per richiedere l'accesso al Fondo di Garanzia per prestiti fino a 25 mila euro da restituire in 6 anni, con un basso tasso di interesse e preammortamento fino a 24 mesi. Potranno accedere al finanziamento imprese, artigiani, autonomi e professionisti.

Una volta scaricato, il modulo dovrà essere compilato e inviato tramite mail (anche non certificata) alla banca a cui si intende richiedere il finanziamento. Non occorre presentare nessun'altra garanzia né valutazione patrimoniale. L'importo del prestito è ovviamente proporzionato al volume di affari dell'attività ed in questo caso arriva fino al 25% del fatturato del 2019 (o al doppio del costo del personale).

"Una misura pensata per sostenere le piccole imprese, le botteghe artigiane, le aziende a conduzione familiare che sono la base del tessuto produttivo del nostro paese", conclude Gabriele Lorenzoni