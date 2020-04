Coronavirus, la Fondazione Varrone dona 9 mila mascherine alla Asl di Rieti

Coronavirus, 2.936 in terapia intensiva: al minimo dal 21 marzo

Milano, 16 apr. (askanews) - Scendono (a 2.936, -143) i pazienti affetti da Covid 19 ricoverati in terapia intensiva, mai così pochi dal 21 marzo. La notizia positiva arriva dal quotidiano bilancio della Protezione civile che mostra per il resto trend in linea con gli ultimi giorni. I ricoverati con sintomi sono in totale 26.893, di cui 76.778 in isolamento domiciliare. I nuovi tamponi positivi ...