Coronavirus, a Ponzano Romano contagiata un'operatrice sanitaria che lavora a Fiano.

Si estende a Ponzano Romano l’emergenza legata alla casa di riposo “Villa Rosa Fiorita” di Fiano Romano, con il primo caso di contagio accertato arrivato nel borgo situato sulla sponda romana del Tevere. Si tratta di una donna impiegata come operatrice presso la struttura di località Prato della Corte, alla quale arrivano subito gli auguri di pronta guarigione da parte di amministrazione e cittadinanza: “Vogliamo fare un augurio di pronta guarigione alla nostra concittadina, che, con grande senso civico, ha manifestato pubblicamente la propria positività al Covid-19 – scrivono i componenti del gruppo ‘Insieme per Ponzano Romano’ –a lei va un forte abbraccio e un in bocca al lupo a lei e alla sua famiglia per quello che stanno vivendo. Cogliamo, inoltre, l’occasione per ringraziare tutti i nostri concittadini che, in questo momento, in base alle loro mansioni, hanno un rischio maggiore di contagio ma continuano a lavorare per mantenere i servizi essenziali a beneficio di tutti”.