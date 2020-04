Coronavirus, il vicesindaco di Rieti Sinibaldi incontra le associazioni di categoria in videoconferenza

Coronavirus, il vicesindaco di Rieti Daniele Sinibaldi incontra le associazioni di categoria in videoconferenza.

Daniele Sinibaldi, ha organizzato per giovedì 16 aprile, alle ore 15.30, un incontro in videoconferenza con i rappresentanti delle associazioni di categoria del territorio. L’obiettivo del meeting è quello di approfondire gli aspetti economici, purtroppo rilevanti, generati dall’emergenza Coronavirus-Covid 19 e di raccogliere le proposte, i suggerimenti e gli spunti che deriveranno dagli addetti ai lavori, anche al fine di rappresentare la voce del tessuto economico e produttivo reatino presso i rappresentanti politici-istituzionali regionali e nazionali.

“Stiamo attraverso una fase di emergenza sanitaria che culminerà in un periodo di emergenza economica – dichiara il vicesindaco e assessore alle attività produttive, Daniele Sinibaldi – Sono costantemente in contatto con i tanti che, a fronte di grandi sacrifici, generano economia e occupazione nel nostro territorio e siamo tutti consapevoli dell’impegno che dovremo mettere in campo, tutti insieme, per ricostruire, quando l’emergenza sanitaria sarà alle spalle. Vogliamo dare il nostro contributo in termini di progettazione e programmazione e possiamo farlo attraverso il confronto continuo e sinergico con i rappresentanti delle categorie. Con la speranza che, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, il sistema Paese, nel suo complesso, sia in grado di fornire le risposte e il supporto che tutti attendiamo. Senza dimenticare il fatto, per noi ancora prioritario, che questo territorio somma una specifica criticità alla crisi in corso, che è quella degli effetti del sisma 2016 ancora ben visibili, anche a livello economico”.