Coronavirus, Chiesa e Fondazione Varrone mettono a disposizione 500 mila euro per chi perde lavoro.

Nasce il “Fondo Santa Barbara”, con 250.000 euro stanziati dalla Chiesa di Rieti e altrettanti dalla Fondazione Varrone con l'invito, a chi vorrà, di poterlo incrementare. Il fondo, che fa riferimento, anche se in scala ridotta, a quello denominato “Fondo San Giuseppe” adottato dalla Curia e il Comune di Milano, nasce per aiutare e sostenere i reatini che hanno perso o perderanno il lavoro a causa del momento drammatico che sta vivendo anche la nostra città a causa delle restrizioni riportate dal Dpcm in merito al rischio di contagio da Coronavirus. A darne l'annuncio il vescovo Domenico Pompili, durante l'omelia di domenica per la messa di Pasqua officiata in una cattedrale deserta. “Cediamo il passo ai fragili” ha detto, e proprio nel giorno della rinascita ha annunciato l'istituzione, in collaborazione con la Fondazione Varrone, del fondo per aiutare le famiglie. Ed eccola l'idea che diventa subito realtà, di un Fondo anticrisi per aiutare “chi oggi fatica a camminare”. “Occorre cedere il passo, fare spazio all’altro – ha detto monsignor Pompili – e consentire a chi è più fragile di camminare ancora”. E così “anche le piazze e le chiese vuote possono essere un presagio di qualcosa di diverso ed inaspettato”.